Europa en Iran: op het goede spoor om atoomdeal te redden

dinsdag 15 mei 2018 , 22:42

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP ) - In een poging het door het VS verlaten nucleaire akkoord met Iran te redden, hebben Europa en Iran ,,constructief en positief’’ overleg gevoerd. EU-buitenlandchef Federica Mogherini zei dat na overleg in Brussel met de Iraanse, Britse, Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken.

Door de Amerikaanse terugtrekking en aangekondigde sancties dreigt Teheran economische voordelen te verliezen. Iran wil garanties dat die behouden blijven, maar die garantie kon Mogherini nog niet geven. De Iraanse minister Mohammed Zarif zei te geloven dat het overleg op het juiste spoor zit. ,,Maar veel hangt af van wat we de komende weken kunnen doen.’’

Mogherini benadrukte dat nu snel ,,praktische oplossingen'' moeten worden gevonden. De Europese Commissie bespreekt woensdag op welke manier de Europese bedrijven en investeringen in Iran het best kunnen worden beschermd. Hiervoor wordt een expertgroep opgetuigd.

De opties worden woensdagavond voorgelegd aan en besproken door de EU-regeringsleiders, tijdens een diner in Sofia.

