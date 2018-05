Leiders EU-landen bespreken geweld Gaza

dinsdag 15 mei 2018 , 15:39

BRUSSEL (ANP ) - Het geweld in de Gazastrook is woensdagavond onderwerp van gesprek tijdens een diner van de regeringsleiders van de 28 EU -landen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. EU-president Donald Tusk heeft de ,,dramatische gebeurtenissen’’ aan de al volle agenda toegevoegd.

Ongeveer zestig Palestijnen werden doodgeschoten, onder wie minderjarigen. Meerdere leiders hebben het geweld van het Israëlische leger buitensporig genoemd.

Tijdens het diner passeren verder onderwerpen als innovatie en digitale economie de revue, maar het hoofdgerecht vormt een discussie over de Europese reactie op de Amerikaanse terugtrekking uit het nucleaire akkoord met Iran. Ook praten de leiders over de dreigende heffing op staal en aluminium die president Trump heeft aangekondigd.

De Britse premier, de Duitse bondskanselier en de Franse president zullen hun collega’s hun beoordeling van de situatie rond de Iran-deal geven. De verwachting is dat de 28 leiders het akkoord willen blijven uitvoeren zolang Iran dat ook doet.

De eigenlijke top, over de westelijke Balkan, vindt donderdag plaats.

