Blok praat met Pompeo over schrappen Iran-deal

dinsdag 15 mei 2018 , 15:28

Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

DEN HAAG (ANP ) - Wat zijn de gevolgen van het schrappen van de Iran-deal door de Amerikaanse regering voor het Nederlandse bedrijfsleven? Dat hoopt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken ) later deze week te horen van zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo.

President Donald Trump zette deze maand zeer tegen de zin van Europa een streep door het nucleaire verdrag met Iran. ,,De inzet is de schade zo beperkt mogelijk te houden", zei Blok dinsdag tijdens het vragenuurtje op vragen van D66 . Hij had het akkoord het liefst overeind gehouden.

Blok vindt het belangrijk dat bedrijven in de Europese Unie geen hinder ondervinden in het zaken doen met de Verenigde Staten als zij ook handel drijven met Iran. Dat was bij eerdere sancties van de VS tegen Iran wel het geval. Daaraan kwam een eind toen de nucleaire deal in 2015 werd gesloten.

De minister spreekt donderdag en vrijdag met Pompeo, en met de Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton. Naast de atoomdeal met Iran komt ook de onrust in het Midden-Oosten en de relatie met Rusland aan de orde.

Ondanks de recente meningsverschillen tussen Europa en de VS blijft de VS ,,een onmisbare partner'', aldus Blok. ,,Hoewel Nederland het Amerikaanse besluit over de Iran-deal betreurt, willen we samen met de EU naar oplossingen blijven zoeken. Dit vereist dat we het gesprek met de VS blijven voortzetten en de handen ineenslaan.''

Voor Washington maakt Blok een tussenstop in New York, onder meer voor een zitting van de VN-Veiligheidsraad.

