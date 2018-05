Brussel wil dat EU het innovatiecentrum van de wereld wordt

dinsdag 15 mei 2018 , 13:14

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie moet het innovatiecentrum van de wereld worden, vindt Brussel. De Europese Commissie stelt daarom voor een ,,volwaardige Europese Innovatieraad’’ op te richten voor baanbrekende technologieën. Ook raadt ze aan om Europese verbanden op te zetten om gezamenlijk oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld schoon vervoer of plasticvrije oceanen.

Volgens de commissie moet de EU ,,haar ambities naar een hoger niveau tillen''. Vicevoorzitter Jyrki Katainen (groei en investeringen): ,,Europa heeft onderzoek van wereldklasse en een solide industriële basis. Maar we moeten veel harder werken om die uitmuntendheid in succes om te zetten. Nieuwe megatrends, zoals kunstmatige intelligentie en de circulaire economie, veranderen de maatschappij en de economie diepgaand. We moeten snel handelen om richting te geven aan de nieuwe innovatiegolf.’’

De commissie wil de komende jaren een impuls van 100 miljard euro geven aan het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. De EU-leiders bespreken de voorstellen woensdagavond in Sofia, voorafgaand aan een informele top.

