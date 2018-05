Spitzenkandidatenprocedure (EP-verkiezingen) van 2014 geanalyseerd

Bron: Wikimedia Commons

In Parliaments, Estates en Representation is deze week een artikel van Hilde Reiding en Fons Meijer verschenen over de historische achtergrond van de Spitzenkandidatenprocedure bij de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014. Deze procedure was nieuw en had tot doel de uitslagen van de peilingen te verbinden aan de keuze voor de nieuwe president van de Europese Commissie . In dit artikel laten Hilde Reiding en Fons Meijer zien hoe men tot deze procedure is gekomen en welke factoren en ontwikkelingen daarbij van belang waren.

Lees het artikel hier: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02606755.2018.1468661

Jean-Claude Juncker , Bron: European Council (CC-BY-SA-3.0)

