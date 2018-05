Geen schot in brexitonderhandelingen

maandag 14 mei 2018 , 18:25

BRUSSEL (ANP ) - In de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie is de afgelopen twee maanden geen ,,significante vooruitgang’’ geboekt. Dat bleek maandag nadat EU-onderhandelaar Michel Barnier de EU-ministers voor Europese Zaken had bijgepraat.

,,We kijken uit naar actievere betrokkenheid van de Britse regering in de komende weken’’, aldus vicepremier Ekaterina Zakharieva van tijdelijk EU-voorzitter Bulgarije. In juni moeten we substantiële vooruitgang zien over kwesties als de grens met Ierland en andere scheidingsonderwerpen, zei zij. ,,Onze burgers aan beide zijden van het Kanaal hebben behoefte aan meer zekerheid en voorspelbaarheid.’’

Ook over de toekomstige relatie is nog veel onduidelijk. Volgens minister Stef Blok is het echt nodig dat de Engelsen aangeven welke stappen ze willen zetten. ,,Het gaat moeizaam en de klok tikt door. Het is moeilijk onderhandelen als het Verenigd Koninkrijk niet aangeeft wat het wèl wil. Er gaan iedere dag vrachtwagens vol Nederlandse producten naar Engeland. Het is van groot belang dat dat ongehinderd plaats kan blijven vinden.''

