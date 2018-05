Vijf nieuwe namen op Krim-sanctielijst

maandag 14 mei 2018 , 13:22

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - Vanwege hun betrokkenheid bij het organiseren van de Russische presidentsverkiezingen op de door Rusland ingelijfde Krim heeft de Europese Unie vijf nieuwe namen op de sanctielijst gezet. Het vijftal had leidinggevende taken in de verkiezingscommissies van de Krim of de stad Sebastopol.

De vijf zijn niet langer welkom in de EU en hun Europese banktegoeden worden bevroren, omdat ze ,,actieve steun verleenden en uitvoering gaven aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen’’.

Op de sanctielijst staan nu 155 personen en 38 organisaties. De EU heeft daarnaast beperkingen gesteld aan de handel met de Krim. Ook lopen er economische sancties tegen Moskou vanwege zijn bemoeienis met Oekraïne. Die lopen op 31 juli af, maar worden naar verwachting voor die tijd verlengd.

De Russische president Vladimir Poetin was de winnaar van de verkiezingen van 18 maart.

