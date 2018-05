EU-trainingsmissie Mali twee jaar verlengd

maandag 14 mei 2018 , 11:28

Bron: European Defence Agency - flickr

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie verlengt haar militaire trainingsmissie in Mali met twee jaar tot mei 2020. Voortaan heeft de missie ook als doel de strijdkrachten van een Afrikaanse troepenmacht in de Sahel advies en opleiding te geven. Die zogeheten G5 Sahel van 5000 militairen uit Mali, Burkina Faso, Mauritanië, Niger en Tsjaad is opgericht om mensensmokkel, islamitische milities en terrorisme te bestrijden.

Met de Mali-missie draagt Europa sinds 2013 bij aan de reorganisatie en het beter functioneren van de strijdkrachten in het West-Afrikaanse land. Daarvoor worden een kleine zeshonderd Europese militairen ingezet. Het budget voor de komende twee jaar wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro, bijna een verdubbeling vergeleken met de voorgaande periode. Tot nu toe zijn 11.580 Malinese militairen opgeleid.

Naast de Europese missie is in Mali ook een VN-vredesmacht actief. Die moet stabiliteit brengen en jihadstrijders in het noorden van het land in toom houden. Nederland levert daaraan ongeveer 250 blauwhelmen.

