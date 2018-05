Grieks-Macedonisch overleg over naam vordert

zaterdag 12 mei 2018 , 18:24

ATHENE (ANP /RTR ) - De ministers van Buitenlandse Zaken van Griekenland en Macedonië hebben zaterdag ,,serieuze, voortvarende en intensieve'' besprekingen gevoerd over het aloude meningsverschil over de naam van de voormalige Joegoslavische republiek. Dat is een ernstig complicerende factor voor de Macedonische wens aansluiting te krijgen bij de Europese Unie en de NAVO.

De Amerikaanse diplomaat Matthew Nimetz, waarnemer namens de Verenigde Naties, was tevreden over de vorderingen die de Griek Nikos Kotzias en de Macedoniër Nikola Dimitrov hebben gemaakt. Zij zullen nu verslag uitbrengen aan hun premiers Alexis Tsipras respectievelijk Zoran Zaev. Deze praten op 17 mei in de wandelgangen van de Balkan-top in Bulgarije verder. Beiden landen hebben zich ten doel gesteld voor de zomer met een oplossing te komen.

Het gebekvecht begon in alle hevigheid in 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Griekenland, dat in het noorden een eigen regio Macedonië heeft, vroeg het buurland daarop een andere naam te kiezen en alle ambitie op gebiedshereniging te laten varen.

