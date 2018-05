Commissie wil ex-CEO Cambridge Analytica horen

donderdag 10 mei 2018 , 18:06

LONDEN (ANP /RTR ) - Britse parlementariërs willen dat de voormalige directeur van Cambridge Analytica nogmaals komt getuigen. Naast deze Alexander Nix wil een parlementaire commissie ook de directeur van de officiële brexit-campagne Vote Leave aan de tand voelen.

De commissie Digital, Culture, Media and Sport onderzoekt nepnieuws en richt zich onder meer op de rol die databedrijf Cambridge Analytica en Facebook speelden rond het referendum over de Britse uittreding uit de EU. Nix is gevraagd op 6 juni te verschijnen voor de parlementariërs, voormalig Vote Leave-voorman Dominic Cummings moet op 22 mei worden gehoord.

Nix verscheen in februari al voor de parlementariërs, maar weigerde later opnieuw verklaringen te komen afleggen. Daar neemt de commissie echter geen genoegen mee. Er zou sprake zijn van ,,ernstige tegenstrijdigheden'' tussen zijn oorspronkelijke verklaring en bewijs dat later aan het licht is gekomen.

