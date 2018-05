Koning Felipe reikt prijs uit aan EU-voorman Tajani

woensdag 9 mei 2018 , 16:03

CÁCERES - Koning Felipe van Spanje heeft woensdag de Carlos V European Award uitgereikt aan de voorzitter van het Europees Parlement , de Italiaan Antonio Tajani . De prijsuitreiking had plaats in het klooster van Yuste in de Spaanse gemeente Cáceres, waar keizer Karel V na zijn troonsafstand zijn laatste levensjaren doorbracht en in 1558 overleed.

Tajani kreeg de prijs voor zijn verdediging van de Europese waarden van democratie, vrijheid, gelijkheid en respect voor de rechtsstaat in een solide Europese Unie .

Koning Felipe en Antonio Tajani tekenden ook het ereboek van de Europese en Ibero-Amerikaanse Academiestichting van Yuste.

