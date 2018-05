Blok: opzegging Iran-deal Trump slecht nieuws voor onze veiligheid

dinsdag 8 mei 2018 , 22:38

Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

DEN HAAG (ANP ) - Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om een streep te halen door het nucleair akkoord met Iran is ,,slecht nieuws voor de Nederlandse en de Europese veiligheid''. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken .

De in 2015 gesloten deal met Iran is volgens Blok nog altijd de beste verzekering dat dat land niet in het geheim aan kernwapens werkt. ,,Het draagt bij aan stabiliteit in de regio, en het draagt bij aan de veiligheid van Nederland en Europa'', aldus de bewindsman.

Het is volgens Blok zaak nu snel om tafel te gaan. ,,Met de EU , maar ook met de Amerikanen. Om een nieuw pad uit te stippelen en aan een oplossing te werken.'' Hij is volgende week bij de VN-Veiligheidsraad in New York, ,,waar Iran natuurlijk een prominent onderwerp van gesprek zal zijn.''

Ook de Tweede Kamer heeft gemengde gevoelens bij Trumps besluit. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 spreekt van ,,een geopolitiek eigen doelpunt'' van de Amerikanen. ,,Trump verzwakte de Iraanse hervormers, vergroot de kans op een conflict en doet niks tegen de nucleaire ambities van Iran.''

Bram van Ojik van GroenLinks vreest eveneens dat het opzeggen van het akkoord door de VS verdere veranderingen in Iran in de weg zal staan. VVD -Kamerlid Bente Becker waarschuwt dat Iran de situatie kan aangrijpen om zijn atoomprogramma te hervatten, terwijl de strenge internationale controle daarop wegvalt.

Joël Voordewind van de ChristenUnie benadrukt dat zijn partij altijd kritisch is geweest over de deal. Maar de keerzijde van het opzeggen daarvan, is dat aanscherping nu niet meer mogelijk is. Nederland moet zich wat hem betreft in EU-verband inzetten voor nieuwe, strengere afspraken.

