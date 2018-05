Blok: slecht nieuws voor onze veiligheid

dinsdag 8 mei 2018 , 22:20

IRAN

DEN HAAG (ANP ) - Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om een streep te halen door de het nucleair akkoord met Iran is ,,slecht nieuws voor de Nederlandse en de Europese veiligheid''. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De in 2015 gesloten deal met Iran is volgens Blok nog altijd de beste verzekering dat dat land niet in het geheim aan kernwapens werkt. ,,Het draagt bij aan stabiliteit in de regio, en het draagt bij aan de veiligheid van Nederland en Europa'', aldus de bewindsman.

Het is volgens Blok zaak nu snel om tafel te gaan. ,,Met de EU, maar ook met de Amerikanen. Om een nieuw pad uit te stippelen en aan een oplossing te werken.'' Hij is volgende week bij de VN-Veiligheidsraad in New York, ,,waar Iran natuurlijk een prominent onderwerp van gesprek zal zijn.''

