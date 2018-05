Obama veroordeelt besluit Trump

dinsdag 8 mei 2018 , 22:16

IRAN

CHICAGO (ANP /RTR ) - Oud-president Barack Obama heeft het besluit van zijn opvolger Donald Trump de nucleaire overeenkomst met Iran op te zeggen veroordeeld. Hij noemde het ,,ondoordacht'' en een ,,ernstige fout''. Obama sloot de Iraanse deal in 2015 met steun van de wereldmachten Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Rusland en China. Ook de Europese Unie sloot zich daarbij aan.

Turkije was evenals de EU niet te spreken over het afhaken van de VS. Een woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan zei dat de eenzijdige terugtrekking uit het akkoord voor instabiliteit gaat zorgen en nieuwe conflicten. De multilaterale afspraken met de andere landen gaan echter wel door. Hij voegde er nog aan toe dat Turkije tegenstander blijft van elke vorm van nucleaire bewapening.

Ook Rusland wees de stap van Trump af. De minister van Buitenlandse Zaken liet via Ifax weten het besluit ,,ongegrond'' te vinden omdat Iran zich strikt hield aan de deal. De Syrische president Bashar al-Assad sloot zich daar vanzelfsprekend - zowel Iran als Rusland is een welkome bondgenoot - bij aan en zei te vrezen dat de spanning in de wereld zal toenemen.

