Weer brexit-nederlaag May bij lords

LONDEN (ANP /RTR ) - De Britse premier Theresa May heeft weer een nederlaag geleden in het Hogerhuis. Een meerderheid van de lords stak een stokje voor het plan van de eerste minister om met de brexit ook de banden met EU-agentschappen te verbreken.

Met 298 tegen 227 stemmen werd een amendement aangenomen waarmee Groot-Brittannië ook na het vertrek uit de unie blijft deelnemen in of formele banden blijft onderhouden met agentschappen.

May lijdt de ene nederlaag na de andere in het House of Lords. Vorige maand bepaalde het Hogerhuis bijvoorbeeld dat het parlement meer macht krijgt om de uiteindelijke voorwaarden om uit de EU te stappen af te wijzen. Ook was een meerderheid voor een aanpassing van de wet over het vertrek uit de EU waardoor Groot-Brittannië toch lid kan blijven van de douane-unie , terwijl May daar juist wil uitstappen.

