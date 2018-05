Wereldbank positiever over economische groei in de EU

dinsdag 8 mei 2018 , 10:00

WASHINGTON (ANP ) - De Wereldbank is iets positiever over de economische groei in de Europese Unie . Dat blijkt uit een prognose van de internationale organisatie, die nog wel voorspelt dat de groei zal afzwakken.

Naar schatting kwam de groei van het bruto binnenlands product (bbp) vorig jaar uit op 2,5 procent. De Wereldbank verwacht dit jaar 2,2 procent groei en 1,9 procent groei in 2019.

In oktober rekenden de economen van de Wereldbank nog op een economische groei van 2,1 procent in 2017 en 1,8 procent dit jaar. Vooral de landen in Oost-Europa groeien volgens de Wereldbank nog hard door.

