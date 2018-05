Kustwacht Libië onderschept 500 vluchtelingen

dinsdag 8 mei 2018 , 1:36

TRIPOLI (ANP /RTR ) - Voor de kust van Libië zijn meer dan vijfhonderd migranten onderschept die op vier rubberboten de oversteek naar Europa waagden. De Libische kustwacht heeft de vluchtelingen naar een aantal detentiecentra in het land gebracht, laat een woordvoerder weten.

Een boot met meer dan honderd mensen aan boord werd onderschept voor de kust van de stad Sabratha, ten westen van Tripoli. De drie andere boten voeren bij Garabulli, ten oosten van de hoofdstad.

Libië verkeert sinds de dood van dictator Muammar Khaddafi in 2011 in chaos. Het Noord-Afrikaanse land geldt als een belangrijk vertrekpunt voor vluchtelingen die per boot Europa proberen te bereiken. Dit jaar hebben vanaf daar zo'n 6600 mensen Italië gehaald. Dat is volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een daling van 80 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

