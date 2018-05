Groen licht overname Ilva door ArcelorMittal

maandag 7 mei 2018 , 13:09

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie keurt de voorgenomen overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva door staalproducent ArcelorMittal definitief goed. Wel moet Arcelor flink desinvesteren in een aantal activiteiten zodat de concurrentie op de staalmarkt niet wordt verstoord. Het diepgaand onderzoek naar de overname dat Brussel had ingesteld in november wordt nu afgesloten, maakt EU -commissaris Margrethe Vestager (Mededinging ) bekend.

,,Dit besluit garandeert dat de overname, waardoor veruit de grootste staalproducent in Europa ontstaat, niet zal leiden tot hogere staalprijzen ten koste van de Europese industrie, haar miljoenen werknemers en de consument", aldus Vestager.

De desinvestering betreft onder meer het afstoten van productie in Luik, het Tsjechische Ostrava, Luxemburg, het Italiaanse Piombino en Roemenië. In Frankrijk en Italië wordt een aantal distributiecentra afgestoten. Ook heeft Arcelor toegezegd geen aandelen te vergaren in staalproducent Marcegaglia, een belangrijk concurrent voor de productie van gegalvaniseerd plat staal.

Ilva is onder meer eigenaar van de grootste staalfabriek van Europa in de Zuid-Italiaanse stad Tarente. De Italianen leveren staal aan onder meer de auto-, machine- en scheepsindustrie. ArcelorMittal beloofde eerder dat na de overname de productie van het Italiaanse bedrijf zal worden opgevoerd. Ook wordt er geld gestoken in een nieuw onderzoekscentrum.

