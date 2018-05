Meerderheid voorstander Europese vliegtaks

zaterdag 5 mei 2018 , 8:46

HILVERSUM (ANP ) - De meerderheid van de bevolking (53 procent) is voorstander van een vliegtaks mits die in Europees verband wordt ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek onder 27.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Ruim een derde (37 procent) is tegen een Europese taks op vliegtickets.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet in 2021 in Nederland een vliegbelasting wil invoeren als andere maatregelen niet zorgen voor minder milieuvervuiling door vliegverkeer. Een vliegtaks die alleen in Nederland wordt ingevoerd, kan op minder steun rekenen. 40 procent van de ondervraagden is hier voor, maar bijna de helft (48 procent) is tegen. De meerderheid van de deelnemers zegt uit te wijken naar het buitenland als er alleen in Nederland een vliegtaks komt.

Twee derde van het panel vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in internationale treinverbindingen.

