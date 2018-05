Uitstoot broeikasgas CO2 neemt toe in EU

vrijdag 4 mei 2018 , 11:39

LUXEMBURG (ANP ) - De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door verbranding van fossiele brandstoffen in de Europese Unie is vorig jaar toegenomen. In Nederland was de toename zelfs nog iets hoger dan gemiddeld in Europa, blijkt uit schattingen van het Europese statistiekbureau Eurostat .

EU-breed steeg de uitstoot vorig jaar met 1,8 procent. Nederland noteerde een plus van 2,3 procent. Daarmee deed ons het land het nog niet zo slecht als bijvoorbeeld Estland en Malta. Daar ging de CO2-uitstoot met respectievelijk dik 11 en bijna 13 procent omhoog. Ook grote landen als Frankrijk, Italië en Spanje zagen de emissie stevig oplopen.

Finland en Denemarken wisten hun uitstoot juist met zo'n 6 procent terug te brengen. Ook buurlanden Groot-Brittannië, België en Duitsland deden het goed, met minnen van dik 3, dik 2 en 0,2 procent. CO2 speelt een grote rol in de opwarming van de aarde. Ongeveer 80 procent van alle zogeheten broeikasgassen in de EU bestaat uit CO2.

