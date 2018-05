Begrotingstekort landen eurozone daalt gestaag, economie EU blijft groeien

vrijdag 4 mei 2018 , 10:49

DEN HAAG (PDC ) - In 2018 komen de overheidstekorten van alle landen van de eurozone onder de drie procent, als het Spanje lukt het begrotingstekort in de loop van dit jaar verder terug te brengen tot drie procent. Het zou voor het eerst zijn dat de Europese begrotingsnorm sinds de oprichting van de Economische en Monetaire Unie in 1993 gehaald wordt. De gemiddelde staatsschuld in de eurozone ligt in 2018 met 86,5% van het BNP nog wel ruim boven de Europese norm van 60%. Bijna alle landen bouwen hun schuld verder af in de komende jaren.

Met de economische crisis van 2008 schoten de overheidstekorten in de Europese Unie omhoog en kampten bijna alle landen in de eurozone met enorme tekorten. Veel landen, waaronder Nederland, kwamen onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie te staan. Als de drieprocentnorm wordt gehaald, is dat een enorme opsteker voor de EU en de eurolanden.

Om crises in de toekomst beter te kunnen opvangen, spraken de eurolanden af dat ze streven naar een klein begrotingsoverschot van 05.% van het BNP in economisch stabiele tijden. Daar voldoen slechts weinig landen aan. Nederland leek daar op uit te komen, maar het begrotingsoverschot slaat in 2018 weer om naar een minimaal tekort, zo verwacht de Commissie.

Economische groei EU houdt aan

De economische groei in de EU komt in 2018 naar verwachting uit op 2,5%. Met name de Oost-Europese economieën groeien flink, evenals Ierland dat met 5,8% groei absolute koploper is. Nederland zit met 3% ook ruim boven het Europees gemiddelde. Italië is met 1,5% groei het Europese zorgenkind.

In 2019 zwakt de groei waarschijnlijk met 0,3 procent af.

Bron: Europese Commissie

