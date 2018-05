Europese actie tegen verkoop nepartikelen

donderdag 3 mei 2018 , 12:04

DEN HAAG (ANP ) - Bij een grote internationale actie tegen de onlineverkoop van vervalste merkartikelen zijn circa 20.000 pakketjes in beslag genomen. Ook zijn ruim duizend accounts gesloten.

Via internet werden onder meer horloges, juwelen, mobiele telefoons, medicijnen en tassen te koop aangeboden. Europol meldde dat het de actie heeft uitgevoerd in samenwerking met opsporingsdiensten in België, Bulgarije, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Cyprus, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Ruim honderd mensen worden vervolgd.

Terug naar boven