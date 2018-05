Rutte in debat met EU-parlement in juni

woensdag 2 mei 2018 , 19:04

BRUSSEL (ANP ) - Premier Mark Rutte debatteert in juni met het Europees Parlement over de toekomst van Europa. Hij zal dan de zevende EU-leider zijn die zijn visie op de EU zal blootleggen en door de Europarlementariërs het vuur aan de schenen kan worden gelegd.

De Italiaanse parlementsvoorzitter Antonio Tajani heeft alle staatshoofden en premiers van de EU uitgenodigd. Rutte is aan de beurt na de Belgische premier Charles Michel deze donderdag, en nog na de Luxemburgse liberaal Xavier Bettel eind mei, deelt Tajani mee. De plenaire zitting in juni vindt plaats van 11 tot en met 15 juni in Straatsburg.

De Ierse premier Leo Varadkar beet in januari het spits af in de reeks optredens van EU-leiders. Vorige maand debatteerde de Franse president Emmanuel Macron in de halfronde zaal waar 751 politici uit de 28 lidstaten zitting hebben. De Duitse bondskanselier Angela Merkel staat in november gepland.

