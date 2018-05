Blok: begrotingsplannen Brussel onacceptabel

woensdag 2 mei 2018 , 15:16

Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

DEN HAAG (ANP ) - De plannen voor een nieuwe meerjarige EU-begroting van de Europese Commissie zijn voor Nederland onacceptabel. Dat geldt voor zowel de hogere uitgaven, als het afbouwen van de korting die voor Nederland geldt op de bijdrage aan Brussel, aldus minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken ).

Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk dalen de inkomsten en wat de Nederlandse regering betreft moet dat worden weerspiegeld in de begroting, zegt Blok. In de plannen van de Commissie stijgt de begroting echter van zo’n 1000 miljard naar 1300 miljard euro.

De Commissie wil ook af van de kortingen die sommige landen in het verleden hebben bedongen. Die van Nederland bedraagt zo’n 1 miljard euro en voor de regering is het onbespreekbaar dat die verdwijnt. ,,Nederland draagt veel meer bij dan andere landen, het is niet meer in verhouding. En dat wordt nu nog schever getrokken’’, aldus Blok.

