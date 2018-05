Groei economie eurozone zwakt af

woensdag 2 mei 2018 , 11:05

LUXEMBURG (ANP ) - De economische groei in de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar afgezwakt in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat liet Europees statistiekbureau Eurostat weten in een voorlopige raming.

De economie van de negentien eurolanden ging in de eerste drie maanden met 0,4 procent vooruit ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Dat cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het vierde kwartaal groeide de economie van het eurogebied nog met een bijgestelde 0,7 procent.

Voor de gehele Europese Unie van 28 landen werd ook een economische vooruitgang met 0,4 procent op kwartaalbasis gemeten, tegen 0,6 procent een kwartaal eerder.

