'EU onderhandelt niet onder dreiging met VS'

dinsdag 1 mei 2018 , 10:19

Bron: © Hans Nielen

BRUSSEL (ANP ) - De EU ,,neemt kennis’’ van het besluit van president Donald Trump om de EU-lidstaten nog tot 1 juni vrij te stellen van Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. De EU hoort ,,volledig en permanent van deze maatregelen te worden uitgezonderd’’, reageert de Europese Commissie en waarschuwt dat zij ,,niet onder dreiging’’ onderhandelt.

Het Witte Huis maakte het besluit om de EU, Canada en Mexico nog een maand uitstel te geven voor de in maart ingevoerde heffingen maandagnacht Europese tijd bekend. De landen waren eerder tot 1 mei vrijgesteld. Trump wil de komende weken gebruiken voor verdere onderhandelingen. Zo eist hij dat de EU haar invoertarieven voor Amerikaanse auto's verlaagt.

,,De EU heeft consequent haar bereidheid getoond om kwesties rond markttoegang die voor beide kanten van belang zijn te bespreken. Maar we hebben ook duidelijk gemaakt dat, als langdurig partner en vriend van de VS, we niet onderhandelen onder dreiging’’, stelt Brussel. ,,Elk toekomstig transatlantisch werkprogramma moet gebalanceerd zijn en wederzijds voordelen bieden.''

,,Dit besluit verlengt de onzekerheid op de markt. Overcapaciteit in de staal- en aluminiumsector vindt niet zijn oorsprong in de EU’’, aldus de commissie.

Met Argentinië, Australië en Brazilië zegt Washington wel een principe-akkoord te hebben. De details daarvan ,,zullen spoedig voltooid worden''.

Andere landen, zoals China en Rusland, zijn niet tijdelijk uitgezonderd van de maatregelen. Zij moeten heffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium betalen om hun producten op de Amerikaanse markt te mogen afzetten.

