Britse regering lijdt brexit-nederlaag

maandag 30 april 2018 , 19:44

LONDEN (ANP /RTR /BLOOMBERG) - De regering van de Britse premier Theresa May heeft een gevoelige nederlaag geleden in het Hogerhuis. Dat zogeheten House of Lords besloot dat het parlement het laatste woord heeft over de omstandigheden waaronder het Verenigd Koninkrijk vertrekt uit de Europese Unie.

De lords stemden met 335 tegen 244 stemmen voor een amendement dat het parlement meer bevoegdheden geeft. Zo kunnen parlementariërs de regering straks terugsturen naar de onderhandelingstafel als ze niet tevreden zijn over het akkoord met Brussel. Ook kunnen ze verhinderen dat hun land zonder deal vertrekt uit de EU.

Martin Callanan, die de regering vertegenwoordigde, probeerde tevergeefs de lords op andere gedachten te brengen. ,,Wat dit amendement doet is de Britse onderhandelingspositie verzwakken'', concludeerde de bewindsman. Hij wees erop dat het parlement de regering zou kunnen bevelen ,,voor onbepaalde tijd in de EU te blijven''.

Terug naar boven