Consulaire steun voor elke EU-burger bij alle EU-ambassades

maandag 30 april 2018 , 13:11

BRUSSEL (ANP ) - EU -burgers in nood in een land buiten de Europese Unie kunnen vanaf dinsdag terecht bij elke ambassade van een EU-lidstaat als hun eigen land er niet vertegenwoordigd is.

Het gaat om hulp bij ziekte, diefstal, arrestatie, slachtoffer van een misdrijf zijn of verlies van een paspoort. De nieuwe regels die op 1 mei van kracht worden schrijven ook voor hoe nationale vertegenwoordigingen buiten de EU moeten handelen in het geval van crises of natuurrampen zodat EU-burgers zonder ‘eigen’ ambassade ook consulaire bescherming ontvangen.

Zo kan een Nederlandse vakantieganger die bijvoorbeeld in de problemen raakt in Cambodja, waar geen Nederlandse ambassade is, wel terecht bij de Duitse of Franse vertegenwoordiging. In een aantal Afrikaanse landen zit Nederland niet maar België wel terwijl in de meeste Zuid-Amerikaanse landen Spanje is vertegenwoordigd.

Volgens EU-commissaris Vĕra Jourová (justitie) worden EU-burgers voortaan overal in de wereld gelijk behandeld

Terug naar boven