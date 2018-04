MEDIAWATCH: FIOD onderzoekt omkoping en oplichting SHV

maandag 30 april 2018 , 1:32

MEDIAWATCH - De fiscale opsporingsdienst FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland en eigendom van de familie Fentener van Vlissingen. Econosto (technische onderdelen) en Mammoet (zwaar transport) worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de verdenkingen. Het onderzoek richt zich ook op een derde SHV-dochter, diervoederfabrikant Nutreco. Dat schrijft NRC.

In februari vorig jaar bleek al uit onderzoek van NRC dat Econosto (onderdeel van SHV-dochter Eriks) jarenlang omstreden commissies betaalde in het Midden-Oosten. Inkopers van olie- en chemiebedrijven kregen geld in ruil voor bestellingen. Het OM verdenkt ook zwaartransportbedrijf Mammoet van omkoping. Bij de bergingstak zou 3 miljoen euro zijn betaald aan een tussenpersoon voor het bergen van scheepswrakken in de baai van Nouadhibou in Mauritanië, een klus waarmee 40 miljoen euro EU-geld is gemoeid.

