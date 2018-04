Parijs en Berlijn bouwen verder aan eurozone

zaterdag 28 april 2018 , 14:00

SOFIA (ANP ) - Frankrijk en Duitsland voeren hun onderhandelingen over een gezamenlijk voorstel voor de toekomst van de eurozone op. ,,Het is voor Europa van groot belang dat Frankrijk en Duitsland daarover overeenstemming hebben’’, verklaarde de Duitse minister Olaf Scholz na afloop van een bijeenkomst met de EU-ministers van Financiën, in Sofia.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie zei de Franse minister Bruno Le Maire dat de twee landen ,,dezelfde ambitie’’ hebben. ,,En dat is versterking van de eurozone. Ofwel we hebben straks een roadmap voor de hervorming van de muntunie ofwel we vinden geen compromis maar dan wordt het moeilijk de huidige dynamiek in de EU vast te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in juni in Brussel ons voorstel kunnen presenteren.’’

Een aantal noordelijke lidstaten vreest dat Berlijn en vooral Parijs onder aanvoering van president Emmanuel Macron te hard van stapel lopen met Europa. Op initiatief van minister Wopke Hoekstra hebben acht landen een alliantie gevormd om tegengas te geven aan te snelle verdere economische integratie.

