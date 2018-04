Hoekstra bespeurt meer EU-steun over banken

vrijdag 27 april 2018 , 18:01

SOFIA (ANP ) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft een ,,heel voorzichtige indruk’’ dat meer Europese collega’s het met het kabinet eens zijn dat de banken in de eurozone eerst de risico’s op hun balansen moeten opschonen voordat er sprake kan zijn van een Europees depositogarantiestelsel. ,,De gedachte lijkt een beetje meer die kant op te gaan’’, zei hij hoopvol na afloop van een bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën in Sofia.

Nederland is voorstander van voltooiing van de Bankenunie waarin de banken in de eurolanden niet alleen onder Europees toezicht staan maar ook onder hetzelfde garantiestelsel. Zoals spaarders in Nederland nu tot 100.000 euro gedekt zijn, gaat dat vanaf 2023 voor alle rekeninghouders in de eurozone gelden.

Maar Nederland, Duitsland en andere noordelijke landen passen ervoor te moeten opdraaien voor de schulden als een ongezonde bank in een andere lidstaat zou omvallen. De CDA-minister kreeg begin februari van de coalitie strikte opdracht bij de onderhandelingen in de Eurogroep zijn poot stijf te houden.

