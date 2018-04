Griekenland staat bijna weer op eigen benen

vrijdag 27 april 2018 , 14:13

SOFIA (ANP ) - Griekenland krijgt naar verwachting op 21 juni in Luxemburg het groene licht om na acht jaar Europese miljardensteun op eigen kracht verder te gaan. Dat bleek na afloop van de Eurogroep in Sofia, waar de ministers van de negentien eurolanden onderhandelden over de Griekse ‘exitstrategie’.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën): ,,We hebben gekeken naar het lopende, laatste steunprogramma. Het is belangrijk dat de voortgang nu snel in Griekenland wordt gecontroleerd. Dan kunnen we bepalen of Griekenland aan alle voorwaarden heeft voldaan, weer op eigen benen kan staan en hoe de in juni 2016 toegezegde schuldenverlichting definitief wordt vormgegeven en onder welke voorwaarden.‘’

Op 20 augustus loopt het Griekse steunprogramma officieel en definitief af. ,,Dan is de crisis in de eurozone echt fini’’, aldus EU-commissaris Pierre Moscovici . Daarna moet Griekenland weer gewoon gaan lenen op de financiële markten. Om investeerders gerust te stellen, denken de huidige geldschieters (het Europese noodfonds ESM , de Europese Centrale Bank en het IMF) aan een ,,substantiële cashbuffer'' voor Athene, aldus ESM-baas Klaus Regling. Hoe substantieel zei hij niet maar er circuleren bedragen van tussen de 10 en 20 miljard euro.

Verder blijft er toezicht op het reilen en zeilen van Griekenland. Hoe beter het met het land gaat hoe groter de kans dat leningen worden terugbetaald. De opgebouwde schuld aan de eurolanden en het IMF van 248 miljard euro is mogelijk te hoog voor Griekenland om ooit helemaal te kunnen aflossen. Hoe dit dilemma moet worden opgelost, is nog volop in discussie.

