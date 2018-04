Letland: geen bankzaken met brievenbusfirma's

donderdag 26 april 2018 , 12:50

RIGA (ANP /DPA ) - Letland verbiedt het banken om zaken te doen met brievenbusfirma's. Het Letse parlement nam regels aan waardoor banken niet mogen samenwerken met bedrijven die geen echte economische activiteiten ontplooien in de Baltische staat en in hun thuisland geen financiële berichtgeving hoeven te doen.

De nieuwe regel is ingevoerd als gevolg van een witwasschandaal, waarbij Letse banken verdacht werden van het witwassen van geld met een duistere herkomst. Met name de Verenigde Staten hadden herhaaldelijk aangedrongen op meer inzet tegen witwassen en een strenger toezicht op het bankensysteem. In februari moest de bank ABLV dicht nadat die in het vizier van de Amerikaanse financiële autoriteiten en de Europese Centrale Bank (ECB) was gekomen.

Banken hebben nadat de nieuwe regels van kracht zijn geworden twee weken om de banden met brievenbusfirma's te verbreken. Rekeningen van dat soort bedrijven moeten na zestig dagen opgeheven zijn. Er waren in Letland begin vorige maand ruim 26.000 brievenbusfirma's.

