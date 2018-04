Brussel wil vaccinatiecoalitie smeden

donderdag 26 april 2018 , 12:46

BRUSSEL (ANP ) - Steeds meer Europeanen zijn niet gevaccineerd tegen ziektes als de mazelen, difterie, kinkhoest, tetanus en rodehond, met risico’s voor de volksgezondheid. Om de internationale doelen te halen en zorgen bij burgers weg te nemen, pleit de Europese Commissie voor een Vaccinatiecoalitie.

Dit platform van personeel uit de gezondheidszorg moet misleidende informatie over de effectiviteit van vaccins en vermeende bijwerkingen ontzenuwen. Publiekscampagnes moeten de twijfel over inentingen wegnemen. ,,Vaccinatie werkt, dat is een feit'', aldus EU -commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid). ,,Er is geen vaccinatie tegen nepnieuws.''

Vooral mazelen steekt de kop op. Het aantal meldingen in de EU steeg de afgelopen twaalf maanden sterk naar 14.813, van wie 86 procent niet was gevaccineerd. Doel is om in 2020 een vaccinatiegraad van 95 procent te halen in alle lidstaten.

,,Een te lage vaccinatiegraad in één lidstaat brengt de gezondheid en de veiligheid van de burgers in de hele EU in gevaar'', aldus Andriukaitis, zelf arts. Hij wil proberen om mensen die vaccinatie om religieuze weigeren aan boord te krijgen. ,,Het is onaanvaardbaar dat kinderen sterven door ziekten die voorkomen kunnen worden.'' Daarnaast overlijden volgens de commissaris duizenden ouderen onnodig vroegtijdig omdat ze geen griepprik hebben gehaald.

Brussel pleit verder voor een elektronische vaccinatiekaart, om gegevens grensoverschrijdend uit te kunnen wisselen. Verder wordt een plan gemaakt om vaccintekorten te voorkomen. De commissie hoopt dat de lidstaten de voorstellen snel goedkeuren, zodat de uitvoering eind dit jaar kan beginnen.

