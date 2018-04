Europese opwarmingssatelliet gelanceerd

woensdag 25 april 2018 , 20:04

PLESETSK (ANP ) - Een Europese satelliet die de opwarming van de aarde in de gaten moet houden, is woensdag gelanceerd. De Sentinel-3B steeg op vanaf een ruimtebasis in het hoge noorden van Rusland. Het is de tweelingbroer van de Sentinel 3A, die in 2016 al was gelanceerd.

De beide satellieten kijken samen onder meer naar de kleur van het oceaanwater. Dat kan iets zeggen over klimaatverandering. Poolzeeën worden bijvoorbeeld groener als de temperatuur stijgt. Bij het ontdooien van permafrost, de bevroren grond in Siberië en Canada, komen veendeeltjes in de zee terecht. Die wordt dan geler. De Sentinel-broertjes kijken ook naar de temperatuur van land en water, naar de staat van het poolijs en naar de zeespiegelstijging.

De Sentinels 3A en 3B maken deel uit van een groot netwerk dat de aarde constant in de gaten moet houden. Vorig jaar werd bijvoorbeeld het Nederlandse instrument Tropomi gelanceerd. Die kijkt naar luchtvervuiling. Het hele netwerk kost Europa ongeveer acht miljard euro. De Europese Commissie betaalt daar aan mee.

