Eurocommissaris: Nederland helpt agressieve fiscale planning'

BRUSSEL (ANP ) - De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting in Nederland ,,werkt agressieve fiscale planning van multinationals die in Nederland actief zijn waarschijnlijk in de hand als niet tegelijk effectieve tegenmaatregelen worden genomen’’. Dat schrijft EU-commissaris Pierre Moscovici (belastingen) in antwoord op vragen van Europarlementariër Paul Tang (PvdA ) over het schrappen van de 15 procent dividendbelasting vanaf 2020.

Tang had de commissie op 23 maart haar oordeel gevraagd nadat de commissie in een rapport had gesteld dat Nederland belastingontwijking faciliteert via dividendstromen. Het antwoord kwam toevallig enkele uren voor het debat in de Tweede Kamer woensdag begon over de verzwegen ambtelijke memo’s over de dividendbelasting.

,,Ik ben blij met de duidelijke reactie'', aldus Tang. ,,Het is tijd dat multinationals en aandeelhouders hun eerlijke deel betalen."

