Donorconferentie Syrië levert 3,6 miljard op

BRUSSEL (ANP ) - Op de internationale Syrië-conferentie in Brussel is in totaal 4,4 miljard dollar (3,6 miljard euro) toegezegd voor humanitaire hulp aan Syriërs, zowel in eigen land als voor opvang in omringende landen. Die schatting maakte VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock. Hij had op een hoger bedrag gehoopt.

Hij tekende aan dat enkele grote donoren, waaronder de VS, nog geen bedrag bekend konden maken. De VS doneerden in eerdere jaren ongeveer een miljard dollar. Lowcock roemde de grote bijdragen van Duitsland (1 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (ruim een half miljard). Nederland stelt 120 miljoen beschikbaar in 2018.

De VN heeft dit jaar 7,3 miljard nodig voor noodhulp, waarvan ongeveer een derde voor Syrië zelf en de rest voor vluchtelingen in landen als Libanon en Jordanië. Voor 2019 en daarna is al 3,3 miljard dollar toegezegd.

