Europarlementariërs: ‘Nederlandse Autopas voorbeeld voor Europa’

woensdag 25 april 2018 , 15:56

© Europees Parlement, 2016

BRUSSEL (ANP ) - Door geknoei met de kilometerteller kunnen kopers van een tweedehands auto in veel Europese landen voor honderden of zelfs duizenden euro het schip ingaan. De Nederlandse Nationale Autopas en de Belgische Car-Pass verdienen navolging in andere landen om dergelijke fraude de wereld uit te helpen, vindt de transportcommissie van het Europees Parlement .

Onderzoek wijst uit dat van de occasions die over de grens worden verkocht, gemiddeld bij de helft met de teller is geknoeid. In Polen zou dat zelfs 90 procent zijn. De economische schade in de EU zou bijna 9 miljard euro bedragen.

De Europese Commissie is tot nu toe niet bereid tot wetgeving. Het parlement roept Brussel op er toch werk van te maken. ,,De oplossingen zijn er, ze zijn getest èn betaalbaar’’, aldus Europarlementariër Georges Bach uit Luxemburg.

Peter van Dalen (ChristenUnie) valt hem bij. ,,Dit is nu echt zo'n grensoverschrijdend vraagstuk dat je samen in de EU moet oppakken.’’ Hij roept transportcommissaris Bulc op het Nederlandse en Belgische voorbeeld te volgen. Dan zou het overal verplicht worden om de kilometerstand te registreren als een auto in de garage is geweest.

