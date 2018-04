Toegang voor reizigers tot Schengen gaat 7 euro kosten

woensdag 25 april 2018 , 11:51

BRUSSEL (ANP ) - Toegang tot een van de 26 Schengenlanden gaat in de toekomst 7 euro kosten. Volwassenen uit landen zonder visumplicht voor de vrijreizenzone moeten eerst online een aanvraag indienen. De reis gaat niet door als de aanvraag wordt geweigerd na een controle via databanken.

De EU-lidstaten hebben woensdag een politiek akkoord over dit zogeheten Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (ETIAS) bevestigd. ,,Als we vóór hun aankomst aan de grens weten wie naar de EU komt, zullen we beter in staat zijn diegenen tegen te houden die een bedreiging voor onze burgers kunnen vormen’’, aldus Valentin Radev, minister van Binnenlandse Zaken van tijdelijk EU-voorzitter Bulgarije.

De maatregel moet ook illegale immigratie, volksgezondheidsrisico’s en vertragingen aan de grenzen tegengaan. Lucht- en zeevervoerders moeten gaan controleren of reizigers toestemming hebben gekregen. Drie jaar na de invoering gaat die verplichting ook gelden voor vervoerders die groepen per bus vervoeren.

De ontwikkelingskosten van ruim 200 miljoen euro en de jaarlijkse kosten van naar schatting 85 miljoen euro worden volgens de Europese Commissie ruimschoots gedekt door de inkomsten. De maatregel gaat gelden voor de 1,4 miljard inwoners van de ongeveer zestig landen die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor de EU, zoals de VS, Canada, Maleisië, Paraguay.

Terug naar boven