WhatsApp verhoogt minimumleeftijd gebruikers

dinsdag 24 april 2018 , 19:50

MENLO PARK (ANP /RTR ) - Berichtendienst WhatsApp verhoogt de minimumleeftijd voor Europese gebruikers. Zij moeten straks minstens zestien jaar zijn om de app te mogen gebruiken, maakte het bedrijf bekend. De minimumleeftijd is nu nog dertien jaar.

WhatsApp zal gebruikers gaan vragen om te bevestigen dat ze minstens zestien jaar zijn. Zij moeten dan ook instemmen met nieuwe gebruikersvoorwaarden. Het bedrijf wil zorgen dat het voldoet aan nieuwe privacywetgeving die volgende maand van kracht wordt. Het is nog onduidelijk of en hoe de organisatie wil controleren of mensen voldoen aan het criterium.

Wereldwijd gebruiken ongeveer 1,5 miljard mensen de berichtendienst, stelt moederbedrijf Facebook. De leeftijdsgrens verandert vooralsnog alleen in de Europese Unie. De dienst is populair onder tieners.

