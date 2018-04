VNO-NCW: Europese Arbeidsautoriteit niet nodig

dinsdag 24 april 2018 , 16:39

DEN HAAG (ANP ) - Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Dat hebben ze per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Om de rechten van Europeanen die in een ander EU-land werken beter te kunnen beschermen, wil de Europese Commissie zo'n organisatie opzetten. Ze moet ervoor zorgen dat nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, zodat bedrijven die de regels overtreden sneller worden aangepakt. De handhaving blijft in handen van de lidstaten.

Volgens de Nederlandse werkgeverslobby is de ELA echter niet nodig. ,,Een nieuwe EU-autoriteit heeft als nadeel dat over wordt gedaan wat nationaal al gebeurt'', zeggen de organisaties. Het zou in hun ogen beter zijn als beleidsmakers voor het bestrijden van grensoverschrijdend misbruik en fraude inzetten op verbetering van de instanties en systemen die al bestaan.

Eerder reageerde vakbond FNV al lauwtjes, zij het om een andere reden. De bond vindt de ELA in het huidige plan van Brussel maar een tandeloze tijger. ,,Geen enkel frauduleus bedrijf wordt hier bang van'', stelde FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga vorige maand.

