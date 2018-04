Groen licht voor Ierse frisdranktaks

dinsdag 24 april 2018 , 11:57

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP ) - Ierland mag een belasting invoeren op frisdranken waaraan suiker is toegevoegd. Omdat het doel is de bevolking gezonder te maken, mogen frisdranken anders worden behandeld dan andere zoete producten. De Europese Commissie oordeelt dat daarom geen sprake is van ongeoorloofde concurrentieverstoring.

De commissie oordeelt dat de suikertaks past binnen het Ierse beleid om obesitas en andere suikergerelateerde ziektes te bestrijden. Suikerhoudende frisdranken hebben nauwelijks voedingswaarde, is een van de overwegingen. Bovendien drink je er al snel te veel van, waardoor er relatief veel risico op gezondheidsproblemen is.

In de strijd tegen overgewicht vroeg Ierland in februari toestemming aan Brussel om een suikertaks van ruim 20 cent per liter te heffen op drankjes waarin meer dan 5 gram suiker per 100 milliliter zit. Lidstaten mogen zelf bepalen met welk doel ze belasting heffen, maar moeten dat wel doen op een manier die in overeenstemming is met de Europese concurrentieregels.

