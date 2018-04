Facebook verwijdert meer IS-materiaal

maandag 23 april 2018 , 22:47

SAN FRANCISCO (ANP /RTR ) - Facebook heeft in de eerste drie maanden van het jaar 1,9 miljoen items met een extremistische inhoud verwijderd of van een waarschuwingslabel voorzien. De content hield verband met Islamitische Staat of al-Qaeda. Dat heeft de sociaalnetwerksite maandag bekendgemaakt. Het aantal gesignaleerde ongewenste stukken is ongeveer een verdubbeling in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

De Europese Unie heeft Facebook en zijn concurrenten in de online-business onder druk gezet om extremistische uitlatingen sneller van de site te halen. Anders worden wettelijke maatregelen genomen om dat af te dwingen. Sindsdien doet de tech-industrie meer moeite te laten zien dat op dat gebied progressie wordt geboekt.

