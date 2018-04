Meer EU-bescherming voor klokkenluiders

maandag 23 april 2018 , 12:00

BRUSSEL (ANP ) - Klokkenluiders en bronnen van onderzoeksjournalisten krijgen meer bescherming in de EU . De Europese Commissie stelt een serie regels voor zodat werknemers die aan de bel trekken over illegale zaken zoals corruptie, belastingontwijking of overtreding van EU-milieuregels wettelijke bescherming krijgen tegen vergeldingsmaatregelen als ontslag, degradatie of vervolging. Dat geldt ook voor mensen die journalisten helpen onrechtmatige praktijken boven water te krijgen.

Volgens de commissie hebben maar tien van de 28 EU-lidstaten afdoende wetgeving om klokkenluiders in alle sectoren te beschermen waaronder Nederland, Frankrijk, Zweden en Hongarije. In de meeste landen worden bijvoorbeeld alleen ambtenaren beschermd of is alleen de financiële sector gedekt.

De commissie wil dat alle bedrijven in de EU met meer dan vijftig werknemers en een jaaromzet van boven de 10 miljoen euro interne procedures opzetten voor meldingen van overtredingen. Ook gemeenten met meer dan tienduizend inwoners en regionale besturen vallen onder de nieuwe wetgeving. Autoriteiten en bedrijven hebben drie maanden de tijd om te antwoorden op meldingen en verdere actie te ondernemen.

Vicevoorzitter Frans Timmermans : ,,Veel recente schandalen waren nooit onthuld als insiders niet de moed hadden gehad ermee naar buiten te komen. Zij namen enorme risico’s. Ze zouden niet mogen worden gestraft voor het nemen van de juiste beslissingen.’’

Brussel bepaalt welke represailles tegen klokkenluiders verboden en bestraft moeten worden. Klokkenluiders die daar wel mee te maken krijgen hoeven niet meer te bewijzen dat ze vanwege hun acties geïntimideerd of ontslagen zijn. Die bewijslast komt voortaan bij de aan de schandpaal genagelde onderneming of organisatie te liggen.

