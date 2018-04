Nieuw handelsakkoord EU en Mexico

zaterdag 21 april 2018 , 21:33

Bron: © Hans Nielen

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie en Mexico hebben een principeakkoord bereikt over een nieuw handelsverdrag. De Europese Commissie liet in een verklaring weten dat voor vrijwel alle producten geen invoerrechten meer zullen gelden. Ook worden de douaneprocedures voor veel producten eenvoudiger.

Het gaat om een vernieuwing van een handelsakkoord uit 2000. Onder meer de Europese landbouw, machine-industrie en ondernemingen die materiaal voor de transportsector maken, zullen volgens Bussel profiteren van het nieuwe akkoord. ,,De overeenkomst van vandaag is ook een sterk signaal in de richting van andere partners dat het mogelijk is bestaande handelsrelaties te vernieuwen als de beide partners geloven in de waarden van openheid en vrije eerlijke handel.'', aldus Cecilia Malmström , EU-commissaris voor Handel.

Terug naar boven