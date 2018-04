'Trump komt in juli naar Groot-Brittannië'

zaterdag 21 april 2018 , 14:14

LONDON, (ANP /RTR ) - De Amerikaanse president Donald Trump zal in de zomer van dit jaar, waarschijnlijk halverwege de maand juli, een bezoek brengen aan Groot-Brittannië. Dat melden verschillende Engelse en Amerikaanse kranten na tips van overheidsbronnen van beide landen.

De woordvoerder van de Britse premier Theresa May zei dat de beide regeringen over een aantal details nog aan het onderhandelen zijn. De Britten en Amerikanen willen met het bezoek van Trump de speciale band tussen beide landen bestendigen, vooral in het licht van het naderende vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

Eerdere plannen voor een bezoek van Trump aan Groot-Brittannië vielen niet in goede aarde. Een meerderheid van de Britten heeft liever dat Trump thuisblijft. Duizenden mensen hebben aangekondigd tegen de president en zijn staatsbezoek te gaan demonstreren.

