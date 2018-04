EU, China en Rusland blij met atoomplannen Kim

zaterdag 21 april 2018 , 11:27

Bron: European Defence Agency - flickr

SJANGHAI (ANP /RTR /DPA ) - Wereldwijd is alom positief gereageerd op het besluit van Noord-Korea om te stoppen met het houden van kernproeven. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring gezegd dat China het besluit verwelkomt. ,,Het zal helpen om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen en is een stap op weg naar het kernwapenvrij maken van de landen.''

Ook Rusland is opgetogen over de aankondiging van Kim Jong-un. ,,Moskou begroet het voorstel van Noord-Korea, dat een serieuze kans biedt op de-escalatie van de spanningen in de regio'', aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Namens de EU reageerde Federica Mogherini , de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, ook opgetogen. Ze noemde het besluit ,,een langverwachte positieve stap richting het volledig, controleerbaar en onomkeerbaar kernwapenvrij maken van Noord-Korea.''

In Zuid-Korea reageert een burger op straat met meer scepsis op de plannen. ,,Een verklaring is maar een verklaring'', zegt student Kim Han-nuri (23) in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Volgens de student is er nog geen aanleiding om Noord-Korea volledig te vertrouwen, zolang dat land wordt geregeerd door een dictatoriale leider.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had eerder zaterdag bekendgemaakt dat zijn land per direct stopt met zijn nucleaire testen en rakettesten. Volgens Kim hoeft zijn land niet langer kernproeven of testen met ballistische raketten uit te voeren, omdat het de nucleaire bewapening heeft afgerond.

De aankondiging van Kim komt een kleine week voor de topontmoeting tussen Kim en de Zuid-Koreaans president Moon Jae-in, volgende week vrijdag in de grensplaats Panmunjom. Daar is de afbouw van het nucleaire programma een van de gespreksonderwerpen.

Terug naar boven