Moederbedrijf Makro komt met winstalarm

vrijdag 20 april 2018 , 20:50

DÜSSELDORF (ANP /RTR ) - Het Duitse groothandelsconcern Metro heeft een winst- en omzetalarm afgegeven vanwege slechte resultaten in Rusland. Het moederbedrijf van onder meer Makro zegt dat het daar momenteel zo slecht gaat met zijn zaken dat eerder gestelde financiële doelstellingen in het huidige boekjaar niet meer haalbaar zijn.

Er wordt nu nog gerekend op een lichte verbetering van het groepsresultaat geschoond van onder meer belastingen. Eerder dacht Metro zijn winst wel met circa 10 procent te kunnen verbeteren ten opzichte van het vorige boekjaar, dat afliep in september. De totale verkopen zullen volgens de nieuwe prognose nog zo'n 0,5 procent omhooggaan, waar eerder nog werd uitgegaan van een plus van 1,1 procent.

Uit resultaten die het bedrijf in februari naar buiten bracht bleek al dat het in Rusland allemaal niet zo denderend ging. Metro heeft evenwel winkels in 35 landen. In andere Oost-Europese landen werden juist wel goede zaken gedaan. Metro nam afgelopen jaar afscheid van elektronicaketens als MediaMarkt en Saturn, die verzelfstandigd zijn onder de naam Ceconomy.

