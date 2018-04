Berlusconi tikt kiezer op de vingers

vrijdag 20 april 2018 , 17:24

ROME (ANP /DPA /RTR ) - De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi houdt de kiezers medeverantwoordelijk voor de politieke patstelling in Italië. ,,De Italianen hebben zeer slecht gestemd'', concludeerde de 81-jarige leider van Forza Italia.

Het land heeft anderhalve maand na de verkiezingen nog altijd geen uitzicht op een nieuwe regering. De eurosceptische protestpartij, de Vijfsterrenbeweging (M5S), werd de grootste partij, maar een gelegenheidsverbond van Forza Italia en andere rechtse partijen kreeg in totaal meer stemmen. M5S weigert in zee te gaan met de partij van de door schandalen geplaagde Berlusconi. Dat staat de vorming van een regering in de weg.

De oud-premier zei eerder nog open te staan voor samenwerking met M5S, maar sloeg vrijdag een andere toon aan. ,,De Vijfsterrenbeweging is een gevaar voor het land'', zei Berlusconi tijdens een bezoek aan Molise. ,,Het is geen democratische partij, het is een partij voor werklozen.''

Terug naar boven