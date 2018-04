Turks parlement akkoord met verkiezingen juni

vrijdag 20 april 2018 , 16:51

ANKARA (ANP /RTR /DPA ) - Het Turkse parlement heeft vrijdag ingestemd met een voorstel om vervroegd verkiezingen te houden. Turkse kiezers gaan nu op 24 juni naar de stembus om een president en parlement te kiezen, ruim een jaar eerder dan oorspronkelijk was gepland.

Niet alle parlementariërs gingen akkoord met het voorstel. Leden van de pro-Koerdische HDP protesteerden door de zaal uit te lopen. Eerder had oppositiepartij CHP al aangegeven dat geen verkiezingen kunnen worden gehouden terwijl de noodtoestand van kracht is, maar dat lijkt nu toch te gaan gebeuren. Het parlement, waar de AK-partij van president Erdogan in de meerderheid is, verlengde de noodtoestand woensdag met drie maanden.

Erdogan had woensdag voorgesteld de verkiezingen te verplaatsen naar juni. Na de komende stembusgang gaat het politieke systeem op de schop: de post van de premier vervalt en de president krijgt meer bevoegdheden. Turkse kiezers stemden in het referendum van vorig jaar in met een grondwetswijzing die dat mogelijk maakte. Feitelijk regeert Erdogan dankzij de noodtoestand nu al verregaand per decreet.

